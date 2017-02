Die Sachbeschädigung ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Bushaltestelle «Sportpark» an der Essanestrasse in Eschen. Die Unbekannten werden verdächtigt die Scheibe mit Golfbällen eingeschlagen zu haben. Im Umkreis von ca. 20 Metern wurden zwei Golfbälle festgestellt.

Laut der Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein entstand ein Sachschaden in der Höhe von ca. 600 Franken.

(red/uli)