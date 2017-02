Mit Papas Auto durch Deutschland

120 Kilometer weit ist der kleine Bub nach einem Streit mit seinem Papa alleine mit dem Auto durch Deutschland gefahren. Das berichtet «rheinpfalz.de». In der Pfalz mussten drei Streifenwagen den kleinen Jungen anhalten. Der Bub war nach einem Streit mit seinem Vater in den Wagen gestiegen und von seinem Wohnort in Luxemburg aus ziellos weggefahren. Laut der Polizei in Kaiserslautern wollten Polizisten den jungen Fahrer anhalten. Doch dieser liess sich laut den Angaben nicht beirren und lenkte den Wagen auf die Autobahn 6. Dort hielten ihn schliesslich drei Patrouillen der Polizei an.

