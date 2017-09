Mit Schweinekopf gegen Asylsuchende

«Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Samstag hat ein unbekannter Täter auf einem Baugelände in der Hilzinger Straße eine Holzlatte ins Erdreich gesteckt und auf dieser eine Schweinekopfhälfte aufgespiesst», schreibt die Konstanzer Polizei in einer Mitteilung.

Die unbekannte Person hinterliess beim Schweinekopf ein Schreiben, worin ‘keine Asylanten’ gefordert werden. Auf dem betreffenden Grundstück soll bald eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Die Kriminalpolizei geht deshalb von einer fremdenfeindlichen Straftat aus. Personen, die in der Nacht auf den vergangenen Samstag zwischen 19 Uhr und 9:15 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(saz)