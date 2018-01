Mit Selfie den Kunst-Doppelgänger finden

«Ich war per Zufall in Prag in einem Museum. Da hab’ ich so ein Kunstwerk gesehen und der Typ auf dem Bild sah aus wie du!» Wem das schon einmal passiert ist, wird froh sein. Denn neuerdings muss man sich nicht auf schwammige Beschreibungen von Kollegen verlassen, sondern kann ein Selfie knipsen und sich selbst auf die Suche nach seinem gemalten Doppelgänger, seiner gemalten Doppelgängerin machen.

Das Google «Arts & Culture» App

Möglich macht das eine neue Funktion in Googles «Arts & Culture» App. Mithilfe der App kann man Kunst und Kultur entdecken, Menschen und Künstler kennenlernen und die jeweiligen Museen interaktiv besuchen. Seit einiger Zeit gibt es in der US-Version eine neue Funktion. Mit der Handy-Kamera wird ein Selfie geschossen, welches dann mithilfe von Algorithmen zur Gesichts- und Bilderkennung mit der Datenbank des Google Art Projects abgeglichen wird.

Sieht zu 56% aus, wie ein Munch-Gemälde

Die App zeigt einem hernach das Bild und den Prozentsatz an Übereinstimmung an. Eine Sprecherin von Google sagt gegenüber dem «Monopol Magazin», es handle sich bei der App um «ein Experiment, welches derzeit nur in Teilen der USA verfügbar ist.» Weitere Pläne zum Teilen habe Google momentan nicht. Mittels VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) kann man allerdings auf dem Handy seinen Standort verändern – und schwupps ist man in den USA und kann das experimentelle App auch nutzen. Das haben wir gemacht.

Der Test in der Redaktion

In der konvergenten News-Redaktion von FM1, FM1Today und TVO, gibt es einen schier unerschöpflichen Fundus an Charakterköpfen. Wir haben einige unserer Moderatoren, Redaktoren, Videojournalisten und Techniker vor die Handy-Kamera-Linse gelockt. Das Ergebnis ist teils perfekt:

Einige vermeintliche «Matches» sahen ihren künstlerischen Pendants allerdings gar nicht ähnlich. Oder doch?

In der Bildergalerie findet ihr noch mehr historische und künstlerische «Matches» unserer Redaktion. Welcher Match ist der Beste? Stimmt darüber ab!