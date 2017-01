Mit Sommerpneus in Wildhaus verunfallt

Der 43-Jährige fuhr mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse von Wildhaus in Richtung Gams, berichtete die Kapo St.Gallen. Im Bereich Tobelsäge geriet sein Auto in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen, gelang anschliessend über die Gegenfahrbahn und prallte in die dortige Leitplanke.

An Unfallort zurück gekommen

Das Auto blieb letztlich schräg auf der Leitplanke stecken. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und kehrte erst während der polizeilichen Unfallaufnahme wieder zurück. Es entstand Sachschaden von rund 8‘000 Franken.

(red.)