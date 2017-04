Dies berichtet die «NZZ am Sonntag». Das Rotlicht würde gemäss der Zeitung in diesem Fall zu einem «Kein Vortritt» reduziert. Grundlage für den Vorschlag ist ein Pilotprojekt im Kanton Basel-Stadt, der dieses Regime während zwei Jahren an zwölf Standorten getestet hat. Die Bilanz sei positiv ausgefallen, sagen die Verantwortlichen.

In einigen Ländern dürfen auch Fahrzeuge bei rot an der Kreuzung rechts abbiegen. Beispielsweise in den USA.