Mit Wasserpistole und Axt Bank überfallen

Ein 59-Jähriger betrat am Dienstagmorgen eine Bank in Ravensburg. Er war bewaffnet mit einer Wasserpistole und einer Axt. Die Axt legte der Mann jedoch ab und bedrohte die Bankangestellten mit der Wasserpistole. Er forderte Geld und bespritzte schliesslich die Angestellten am Schalter.

Bankangestellte schlossen Mann ein

Währenddessen brachte ein Kunde die abgelegte Axt des Mannes ausser Reichweite. Wie die Polizei Konstanz schreibt, gelang es den Bankangestellten, den sichtlich verwirrten Mann in einen separaten Raum zu bringen und ihn einzuschliessen. Schliesslich konnte er von der Polizei dingfest gemacht werden.

Ärger wegen gekündigtem Konto

Wie sich herausstellte, war dem 59-Jährigen aufgrund mehrerer verbaler Entgleisungen von der Bank das Konto gekündigt worden. Nachdem das Geld noch nicht auf dem Konto seiner neuen Bank angekommen war, wollte es der Mann offensichtlich auf diese Art und Weise abholen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der 59-Jährige in eine Fachklinik gebracht.

