Icon Poet. So heisst das Spiel, bei dem man mit willkürlichen Symbolen eine Geschichte erzählen muss. Was dabei herauskommt, sind meist schräge Zusammensetzungen von Worten. Am Donnerstag, 16. Februar kann man den Icon Poeten über die Schulter, oder besser gesagt auf die Würfel schauen.

In der Militärkantine in St.Gallen, treten folgende Künstler auf: Melchior Glatthard, aktueller Europameister der Rhetorik

Patti Basler, Kabarettistin mit gewaltiger Energie und begnadete Schreiberin von Kurzgedichten

Richi Küttel, Systemdenker, Texter und Künstler – da weisst du viel mehr als ich…

Pierre Lippuner, Slam Poet hält das Textblatt in der Hand und nimmt keines vor den Mund Beginn: 20 Uhr Eintritt: 20 Franken – Tickets gibt’s an der Abendkasse.