«Mit zwei Fremden reisen, ist super»

Unser Reporter ist seit einigen Tagen auf den Seychellen mit Daniel und Sabrina unterwegs. Er begleitet die beiden auf Schritt und Tritt. Er war dabei, als ihnen die Nachricht überbracht wurde, dass sie die Reise gewonnen haben und er erlebt die Hochs und Tiefs von Daniel und Sabrina vor Ort. Auch er musste sich auf eine Reise mit zwei völlig Unbekannten einstellen.

Raphael Rohner, wie ist das Befinden?

Es ist wunderbar! Daniel und Sabrina sind gerade aufgestanden und haben eine eher kurze Nacht hinter sich, da wir heute auschecken. Ich habe gerade mitbekommen, dass sie am Morgen einzelne Dinge gesucht haben, die der andere gestern packen musste.

Wie kommen denn die beiden miteinander aus?

Es ist überraschend, wie sich zwei einander völlig unbekannte Menschen so gut verstehen können. Sie tauschen sich aus und lernen sich jeden Tag etwas besser kennen. Sie können einander auch kaum ausweichen und müssen zusammen Dinge unternehmen, wie den Strandausflug gestern. Es ist sicher nicht immer ganz einfach für die beiden, aber sie arrangieren sich bestens, auch wenn es mal einige Ungereimtheiten gibt.

Stichwort Klimaanlage: Wie konnten sich die beiden einigen, dass sie jetzt doch wieder in einem Zimmer schlafen?

Daniel ist sehr zuvorkommend und gibt den Ideen von Sabrina gerne den Vortritt. Er äussert aber auch seine Bedürfnisse. Die beiden haben in den letzten Tagen gelernt, dass sie sich gemeinsam arrangieren müssen und vielleicht die eigenen Ansprüche zurückschrauben müssen. Mittlerweile ist es so, dass sie die Klimaanlage vor dem Abendessend laufen lassen und dann vor dem Schlafengehen ausgeschalten. So hat es Daniel schön kühl zum einschlafen und Sabrina kann in der Wärme schlummern.

Warum schlafen sie denn nicht gemeinsam in einem Bett?

Sie haben schon am Anfang abgemacht, dass sie das Bett nicht teilen wollen und darum spielen, wer im grossen Bett schlafen darf. Ich persönlich hätte keine Probleme damit, mit einer fremden Person in einem Bett zu schlafen, aber ich kann ja niemanden zwingen. Ob die beiden ihr Bett teilen, ist ihre Sache und sie haben ja eine Lösung gefunden.

Wie stehen denn die Chancen, dass die beiden doch noch ein Bett teilen?

Nun, für Sabrina ist das gemeinsame Schlafen im gleichen Bett etwas besonderes, was sie nicht mit jedem teilen möchte. Es bereitet ihr aber keine Umstände, im gleichen Zimmer wie Daniel zu schlafen. Ob die beiden noch ein Bett teilen werden, ist noch offen.

Wie kommen denn die beiden mit den Challenges zurecht?

Die kleinen Spiele sind für die beiden eine spielerische Art und Weise, das grosse Bett zu verdienen. So bleibt es fair und ausgeglichen. Wer am Ende des Tages gewinnt, darf im grossen Bett schlafen.

Wie sieht es denn aus? Hat es zwischen den beiden schon gefunkt?

Daniel und Sabrina lernen einander jeden Tag besser kennen. Sie schätzen auch die Zeit, in der sie ohne mich die Inseln erkunden können. Ihre Gespräche haben sich in vielerlei Hinsicht vertieft. Sie wirken vertrauter und haben sich ein bisschen aneinander gewöhnt. Ich denke, dass sich die beiden nach den Ferien vermissen könnten.

Heute reisen die beiden Fremden auf Silhouette-Island und beziehen dort ihr neues Hotelzimmer. Es erwarten sie einige der schönsten Strände der Welt.