Mitglied einer Einbrecherbande verhaftet

Im September und Oktober waren im Raum Kreuzlingen und Weinfelden mehrere Einbrüche zu verzeichnen. Umfangreiche Ermittlungen von Spezialisten der Task Force Einbruchdiebstahl der Kantonspolizei Thurgau führten auf die Spur einer Gruppierung aus Rumänien. Ende Oktober konnte bereits ein 19-jähriger Rumäne im Kanton Zürich verhaftet werden.

Dank eines internationalen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen konnte Ende November in Ungarn ein weiteres Mitglied der Bande, ein 27-jähriger Rumäne, festgenommen werden. Er wird in nächster Zeit an die Schweiz ausgeliefert, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst.

Die Kantonspolizei Thurgau mahnt zur Vorsicht im Hinblick auf die Feiertage. Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel werden vielfach ausser Haus gefeiert, das kann Einbrechern die «Arbeit» erleichtern. Die Kantonspolizei Thurgau wird auch in diesen Tagen im Rahmen der Patrouillentätigkeit in Wohnquartieren Präsenz markieren. Gleichzeitig können aber auch die Bewohnerinnen und Bewohnern mit teils einfachen Massnahmen ihr Heim ein Stück sicherer machen.

Wer die Wohnung oder das Haus verlässt, sollte darauf achten, dass Fenster, Türen und Garagentore so gut wie möglich verriegelt sind. Auch auf das «Schlüssel legen» im Aussenbereich soll verzichtet werden. Ebenfalls sollte auch bei Abwesenheit Licht brennen, um dem Haus einen bewohnten Eindruck zu verleihen.

Wer in seinem Wohnquartier Einbrüche, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, soll dies bitte sofort der Kantonspolizei Thurgau über die Notrufnummer 117 melden. Besonders hilfreich ist, wenn genaue Angaben zum Signalement der Täter (Anzahl, Kleidung, Statur, Fluchtrichtung, Fahrzeuge etc.) gemacht werden können.

(red.)