Mitteleuropäische Sommerzeit hat begonnen

In der Nacht auf Sonntag hat in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern die Sommerzeit begonnen. Um 2.00 Uhr wurden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt. Ab nun bleibt es am Abend wieder länger hell. Die Sommerzeit dauert bis zum 29. Oktober.