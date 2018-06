Die Arbeiten des unlängst verstorbenen US-Modefotografen Bill Cunningham wurden in New York mit einer Ausstellung geehrt. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA FILE/JASON SZENES

Zwei Jahre nach dem Tod von Bill Cunningham ehrt die New Yorker Historical Society den legendären US-Modefotografen mit einer Ausstellung. Unter anderem ist seine tägliche Ausstattung – Fahrrad, blaue Jacke, Kamera – in dem Museum am Central Park zu sehen.