An der Moosburgstrasse 5 in Gossau eröffnet diesen Samstag die wohl modernste und grösste Autowaschstrasse der Schweiz. Sie ist das Herzstück des Auto-SPA Gossau, der keinerlei Wünsche bezüglich Autopflege offen lässt. Die Waschanlage kann auf einer Länge von 40 Metern fünf Autos gleichzeitig bedienen, was einer Kapazität von rund 100 Fahrzeugen pro Stunde entspricht.

