Mindestens 21 Tote bei Doppelanschlag in Kabul

Sicherheitskräfte in der Nähe des Anschlagsortes in der afghanischen Hauptstadt Kabul. © KEYSTONE/AP ap/RAHMAT GUL

Bei einem Doppelanschlag in der Nähe des afghanischen Parlaments in Kabul sind am Dienstag mindestens 21 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die meisten der Opfer sind Zivilisten, darunter viele Parlamentsmitarbeiter.