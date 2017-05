Missen-Mörder schuldig gesprochen

Getötet und verscharrt: Der Mörder der Miss Honduras und ihrer Schwester ist schuldig gesprochen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP

Fast zweieinhalb Jahre nach dem Mord an der damaligen Miss Honduras und ihrer Schwester hat ein Gericht den Mörder schuldig gesprochen. Es verurteilte den 34-jährigen Plutarco Antonio Ruiz am Donnerstag in der Hauptstadt Tegucigalpa wegen Frauenmords.