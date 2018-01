Lugner mit Melanie Griffith am Opernball

Richard «Mörtel» Lugner wird in diesem Jahr von US-Schauspielerin Melanie Griffith zum Wiener Opernball begleitet. (Archivbild) © Keystone/EPA/Christian Bruna

Der österreichische Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard «Mörtel» Lugner wird in diesem Jahr von US-Schauspielerin Melanie Griffith zum Wiener Opernball begleitet. Das teilte der 85-Jährige am Mittwoch in Wien mit.