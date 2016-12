Mogelsberg: Auto rutscht in Bachbett

Der 20-Jährige fuhr von Brunnadern in Richtung Ganterschwil. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet an den rechten Fahrbahnrand. Der junge Mann riss das Lenkrad nach links, worauf sich sein Auto drehte und über den linken Fahrbahnrand rutschte. Das Auto kam schliesslich in einem Bachbett zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der 20-Jährige verletzte sich leicht und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der am Auto entstandene Schaden beläuft sich auf rund 8‘000 Franken. Weiter entstand Drittschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken.