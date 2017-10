Mona lernt den Schlager kennen

© Der Berg bebt / Thomas Schmidt

In der zweiten Folge landet Mona Vetsch in der neuen Serie «SRF HE!MATLAND – Mona mittendrin» am Schlager-Open-Air «Der Berg bebt» in Flims. Auf nichts vorbereitet, aber auf alles gefasst bekommt die beliebte Reporterin ein Couvert, ein Hinweis, und los geht die Reise. Diesmal landet sie für drei Tage in Flimas/Laax.