Monaco gewinnt in Bordeaux ohne Probleme

Erzielte beim 2:0 in Bordeaux das zweite Tor für Monaco: Thomas Lemar (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Monaco zeigt sich von der Niederlage gegen Lyon erholt. In der 11. Runde der Ligue 1 resultiert in Bordeaux der zweite 2:0-Sieg in Folge. Auch ohne den verletzten Captain und Topskorer Radamel Falcao (13 von 26 Toren) zeigten sich die Monegassen in Bordeaux dominant.