Monaco verliert in Lyon in der Nachspielzeit

Lyons Mariano Diaz (rechts) feiert seinen Treffer mit Bertrand Traoré © KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

Zum Auftakt der 9. Runde in der Ligue 1 erleidet PSG-Verfolger Monaco die zweite Saisonniederlage. Die Monegassen verlieren in letzter Minute 2:3 in Lyon.Diego Benaglio, der bei Monaco auf der Ersatzbank sass, musste mitansehen, wie Nabil Fekir in der 95. Minute den Siegtreffer für Lyon erzielte.