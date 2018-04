Monaco will Bann der Grid Girls nicht hinnehmen

Die "Grid Girls" - hier am letztjährigen Grand Prix von Monaco - reihen sich auf © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Der Formel-1-Macher in Monaco wollen bei ihrem Rennen auch in diesem Jahr nicht ganz auf Grid Girls verzichten und streben einen Kompromiss an. Zwar hatten die Eigentümer der Rennserie die leichtbekleideten Frauen in dieser Saison aus den Startaufstellungen verbannt und durch Grid Kids ersetzt.