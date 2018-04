Monika Martin – Ich tanze

Monika Martin befindet sich nun in der frühen, dritten Dekade ihrer Karriere. Was 1996 begann, war nicht nur ihr Weg in die große Öffentlichkeit, sondern vielmehr ein Aufbruch. Monika Martin folgt seither ihrer Leidenschaft und lebt und liebt ihre Musik. In der Tat ist es heute ihre Musik. Mit ihr, von ihr, entstanden durch sie. Mit viel Energie, dem Willen, Neues zu probieren, genauen Vorstellungen, wie ihre Lieder klingen sollen, hat sie sich zur Produzentin ihrer eigenen Musik entwickelt.

«Ich habe immer ganz eigene Vorstellungen wie es klingen soll und darauf habe ich konsequent hingearbeitet», sagt Monika und erzählt im gleichen Atemzug, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit dem Tonmeister, den Arrangeuren, den Musikern, dem Chor und ihren Autoren und Komponisten schätzt. «Ich arbeite hauptsächlich nach meinem Gefühl, das Team wiederum hat das technische Know-How und die strukturierte Herangehensweise. Das ergänzt sich einfach perfekt», sagt Monika und erinnert in diesem Zusammenhang an ein Zitat des französischen Philosophen Joseph de Maistre: «Die Vernunft kann nur reden. Es ist die Liebe die singt… ich finde das passt perfekt auf das, wie mein Team und ich Schritt für Schritt auf dasselbe Thema zugehen und dabei dann etwas Neues entsteht».

Nach «Das Gefühl» vermittelt auch der nächste Song «Ich tanze» pure Lebensfreude.

Das Album „Für immer“ erscheint am 11. Mai 2018 bei TELAMO.

Im November 2016 kam Monika Martin im Radio Melody Studio zum Interview vorbei:

Auch im Dezember 2015 war Monika Martin bei Radio Melody zu Gast.

(Textvorlage : Telamo)