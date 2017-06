Monisha Kaltenborn glaubt weiter an den Turnaround

Monisha Kaltenborn: Optimismus in alle Richtungen © KEYSTONE/AP/ROSS LAND

Die Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn glaubt auch nach den Enttäuschungen in den bisherigen Formel-1-Rennen an ein gutes Ende. Das Ziel bleibt der Anschluss ans Mittelfeld in dieser Saison.