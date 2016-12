Ambris Thibaut Monnet verstärkt am Spengler Cup den tschechischen Teilnehmer Hradec Kralove © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Neben dem Amerikaner Adam Hall laufen mit Thibaut Monnet und Lukas Lhotak zwei weitere Stürmer von Ambri-Piotta am Spengler Cup auf. Das Duo verstärkt in der Altjahreswoche beim Traditionsturnier in Davos den tschechischen Vertreter Mountfield Hradec Kralove.