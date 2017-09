Moon und Trump pochen auf schärfere Sanktionen gegen Nordkorea

US-Präsident Donald Trump und Südkoreas Präsident Moon Jae In wollen die Sanktionen gegen Nordkorea weiter verschärfen (Archiv) © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Südkoreas Präsident Moon Jae In und sein US-Kollege Donald Trump wollen schärfere Sanktionen gegen Nordkorea durchsetzen. Darauf verständigten sich die beiden in einem Telefonat am Sonntag, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte.