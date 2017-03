Mordlust war Motiv für Kindsmord von Herne

Klaus-Peter Lipphaus, Leiter der Mordkommission Bochum, an der Medienkonferenz vom Freitag. © KEYSTONE/DPA/Ina Fassbender

Das Motiv für den Kindsmord von Herne war laut der Staatsanwaltschaft Mordlust. Wie die Ermittler am Freitag in Dortmund mitteilten, gestand der 19-Jährige neben dem Mord an dem neunjährigen Knaben auch den nach seiner Festnahme festgestellten zweiten Mord. Bei diesem Opfer handle es sich um einen 22 Jahre alten Mann.