Am Freitag ist astronomischer Herbstbeginn

Der astronomische Herbstanfang ist gemäss Definition dann, wenn die Sonne den Himmelsäquator südwärts überquert und an Orten am Erdäquator am Mittag genau im Zenit steht.

Eigentlich müssten zum Herbstanfang Tag und Nacht gleich lang sein. Die richtige Tag- und Nachtgleiche mit zwölf Stunden theoretisch sichtbarer Sonne findet allerdings erst nach dem astronomischen Herbstbeginn statt, nämlich am Morgen des 26. September.

Herbstlich hat sich am Donnerstagmorgen auch das Wetter angefühlt. Nach einer klaren Nacht sind die Temperaturen örtlich leicht unter den Gefrierpunkt gefallen, wie der Wetterdienst meteonews mitteilte. Am kältesten war es auf fünf Zentimetern über Boden mit minus 2,1 Grad bei der Messstation Bern. Zudem bildete sich im Flachland teils Nebel.

Von Nebel wird gemäss MeteoSchweiz gesprochen, wenn die Sichtweite weniger als einen Kilometer beträgt. Besonders häufig tritt Nebel in den Herbstmonaten auf, so ist im Monat Oktober an jedem dritten Tag mit Nebel zu rechnen. In hochgelegenen Gebieten sind Tage mit Nebel weit seltener.

Die Nebelbelastung hat generell abgenommen. Neuere Untersuchungen der Universität Bern in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz zeigen, dass Nebeltage im Schweizer Mittelland seltener geworden sind.

Insbesondere seit 1971 ist ein starker Rückgang der Nebelhäufigkeit im Winter zu beobachten. Waren im Mittelland für die Jahre 1971 bis 1975 im Mittel 41 Nebeltage zu verzeichnen, so sind es in den Jahren 2000 bis 2004 nur noch 25 Nebeltage gewesen. Seit 1971 habe sich die Nebelhäufigkeit um rund fünf Tage pro Jahrzehnt vermindert, schreibt MeteoSchweiz.

Nebel stellt im Winterhalbjahr für viele Bewohner des Flachlands eine erhebliche Belastung dar und beeinträchtigt das Wohlbefinden. Darüber hinaus ist Nebel auch für andere Bereiche des Alltags von Bedeutung. Die Sichtbehinderung beispielsweise beeinträchtigt auch die Verkehrssicherheit.

Zudem ist das Auftreten von Nebel eng mit lufthygienischen Aspekten verbunden: Bei Wetterlagen mit Nebel ist der Luftaustausch in den unteren Teilen der Atmosphäre stark eingeschränkt. Dadurch können sich Schadstoffe wie Feinstaub stark anreichern und für die Gesundheit gefährliche Konzentrationen erreichen.

