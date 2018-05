Morgen macht der Frühling Pause

Nach den frühsommerlichen Temperaturen von heute kommt es morgen zu einem markanten Temperatursturz. Der Wetterdienst Meteonews kündigt in der Nacht vom Sonntag eine Kaltfront an, die von Westen über die Schweiz zieht. Am Muttertag wird es deshalb nass und etwa zehn Grad kälter als noch am Samstag. Immerhin: Die Ostschweiz wird es wohl erst gegen Nachmittag treffen. Laut Meteonews kann es zu Hagel und Starkregen kommen. Auch der Wochenstart zeigt sich dann veränderlich und kühl.

Dieses Wetterphänomen, welches jährlich zwischen dem 11. und 14. Mai auftritt, nennt sich Eisheilige. Das Wetter ist wechselhaft und gewittrig, und die Temperaturen können so tief sinken, dass Schnee und Bodenfrost möglich sind.

(red.)