Moritz Thönen im Slopestyle von Laax in den Top 8

Präsentierte sich von der besten Seite: Die Slopestyle-Anlage in Laax (Archivbild) © KEYSTONE/EPA PHILIPP RUGGLI / LAAX/PHILIPP RUGGLI / LAAX HANDOUT

Freestyle-Snowboarder Moritz Thönen erreicht am Heim-Weltcup in Laax eine ansprechende Klassierung. Im Slopestyle wird der Berner in einem Weltklasse-Feld Achter.