Moschee mit Hundekot beworfen

«Es geschah am Samstagabend gegen halb elf Uhr am Abend», erzählt Horst Spitzhofer von der Landespolizei Vorarlberg. Unbekannten hätten Hundekot in Säckli gegen die Aussenwand der ATIB Moschee in Bludenz geworfen.

«Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Die Ermittlungen laufen aber», sagt Spitzhofer. Erste Zeugen seien befragt worden. Das Überwachungsmaterial werde im Moment ausgewertet.

Die ATIP Moschee ist laut Medienberichten empört und «verurteilt den widerlichen Vorfall aufs Schärfste». Sie hofft, dass es bei diesem einen Fall bleibe.

