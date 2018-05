Der Motor wurde beim Unfall aus den Halterungen gerissen und auf die Strasse geschleudert. © Kapo GR

Bei einem Selbstunfall in Lavin GR sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Der Autofahrer war in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und danach gegen eine Felswand geprallt. Dabei wurde der Motor aus den Halterungen gerissen.