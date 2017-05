Motorrad-Parade zu Ehren von US-Veteranen und Kriegstoten

Die "Rolling Thunder"-Parade in Washington mit zehntausenden Motorradfahrern erinnert jedes Jahr an die Anliegen von Kriegsveteranen. © KEYSTONE/EPA/PETE MAROVICH

Mit einer Motorrad-Parade in Washington haben zehntausende Biker am Sonntag der Kriegstoten der USA gedacht und an die Anliegen von Veteranen erinnert. Die Motorradfahrer waren aus dem ganzen Land zu der Kundgebung gekommen.