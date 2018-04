Die 51-jährige Töfffahrerin war aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und danach in ein entgegenkommendes Auto geprallt. © Kantonspolizei Schwyz

Bei einem Unfall in Gross SZ ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Sie war aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte ein entgegenkommendes Auto gestreift und war danach frontal in das nachfolgende Fahrzeug gefahren.