Motorräder kollidieren mit stehendem Auto

Fünf Motorradfahrer waren im Tunnel in Richtung Süden unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Wegen eines beschlagenen Visiers musste der Zweite in der Kolonne bremsen. Der Lenker eines entgegenkommenden Autos bemerkte dies und leitete eine Vollbremsung ein.

Der dritte Töfffahrer bremste zwar auch, berührte aber mit dem Rad das Hinterrad des Motorrades vor ihm und stürzte. Sein Motorrad kollidierte seitlich mit dem bereits stehenden Auto. Die an vierter Stelle fahrende Motorradfahrerin erschrak, stürzte ebenfalls, rutschte mitsamt Maschine über die Gegenfahrbahn und in das Auto.

Die Frau wurde verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Der fünfte Motorradfahrer konnte rechtzeitig anhalten. Der Tunnel war nach dem Unfall während rund einer Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

(SDA)