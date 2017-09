Motorsport, schöne Kühe und 90er-Hits

#1 Ballontage Toggenburg

Alle zwei Jahre ist der Himmel über Ebnat-Kappel farbig – nämlich dann, wenn die Ballontage Toggenburg stattfinden. An diesem Wochenende kannst du unter anderem miterleben, wie schön die Ballone im Dunkeln leuchten und wie die Fahrer ihre Zielkreuzfahrten meistern. Für die Kleinen gibt es einen Kindernachmittag.

#2 Erlebnis-Viehschau Rehetobel

Welche ist die schönste Kuh in Wald und Rehetobel? Das entscheidet sich am Freitag auf dem Rehetobler Schauplatz. An der Erlebnis-Viehschau geht es aber nicht nur darum, die Gewinner-Tiere mit einem Blumenkranz zu schmücken – auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein gemütliches Fest mit Tanz und Gesang.

#3 Internationales Moto-Cross Amriswil

Motorsport-Fans dürfen sich freuen: Am Samstag und am Sonntag findet im Thurgau das 56. Internationale Moto-Cross Amriswil statt. «Zum Saisonabschluss sorgt neben den nationalen Klassen das Novum, das Europameisterschaftsfinale der Kategorie Solo Ladies, für den Höhepunkt», versprechen die Veranstalter. Während der beiden Tage gibt es 27 Rennläufe.

#4 Slow-up Zürichsee

Von Schmerikon und Rapperswil im Kanton St.Gallen dem Zürichsee-Ufer entlang bis nach Meilen im Kanton Zürich radeln oder skaten – das kannst du diesen Sonntag am Slow-up Zürichsee. Die 28-Kilometer-Strecke ist für Autos gesperrt.

#5 Bravo-Hits-Party im Kugl

Spätestens, wenn «Barbie Girl» aus den Boxen schallt, grölen alle mit. Nach einer viermonatigen Sommerpause steigt am Samstag im Kugl St.Gallen die erste Bravo-Hits-Party der Saison.

#6 «Chölbi» Appenzell

Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Schiessstände und Bahnen gibt es an diesem Wochenende an der traditionellen «Chölbi» beim Appenzeller Zielparkplatz. Am Montag findest du an den verschiedenen Ständen des «Chölbi-Maat» jede Menge Spezialitäten aus dem Appenzellerland.

#7 Niki Lauda in Bad Ragaz

Das Casino Bad Ragaz feiert am Samstag sein 15-jähriges Bestehen. Dabei ist ein prominenter Gast: der ehemalige österreichische Autorennfahrer und dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda. «Alle interessierten Gäste können sich mit ihm fotografieren lassen», schreibt das Casino.

#8 Berufsmesse Thurgau

Du möchtest wissen, welcher Beruf zu dir passt? Oder du hast Bammel vor deinem ersten richtigen Vorstellungsgespräch? An der Berufsmesse Thurgau in Weinfelden kannst du dich fit für die Arbeitswelt machen. Die Veranstaltungen am Samstag richten sich insbesondere an Eltern, die ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen sollen.

#9 FCSG gegen Thun

Am Mittwochabend hat der FC St.Gallen die Basler vom Platz gefegt – da sollte am Sonntagnachmittag auch ein Sieg gegen Thun drinliegen. Wie sich die Espen zu Hause im Kybunpark schlagen, erfährst du in unserem Liveticker. Oder du gehst live ins Stadion.

#10 «Filme für die Erde»-Festival

Wie wichtig sind gesunde Korallen für unsere Ozeane? Unter welchen Bedingungen wird eigentlich ein Smartphone produziert? Solche Fragen werden am «Filme für die Erde»-Festival beantwortet, das im FM1-Land in St.Gallen, Frauenfeld, Romanshorn, Chur, Schaan und Balzers stattfindet.

#11 «FIFA 17»-Gameturnier

Zocken gehört für manche zum Wochenende wie Schlafen oder «Zmörgele». Damit du vor deiner heimischen Konsole nicht vereinsamst, organisiert die St.Galler Stadtbibliothek Katharinen ein «FIFA 17»-Turnier. Teilnehmen können Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren, gespielt wird im Zweierteam. Wer alleine kommt, zieht seinen Partner mit dem Los.

Zusatz: Oktoberfest

O’zapft is! Die Oktoberfest-Saison hat wieder begonnen. Du musst aber nicht unbedingt nach München reisen, um dein Dirndl auszuführen. Das ist unsere Karte mit den Wiesn-Partys im FM1-Land:

(lag)