Mottbrand in einem Silo in Wolfhalden

Am Montag trat aus einer Sägemehlsiloanlage starker Rauch aus © Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Montagnachmittag kam es in einer Sägemehlsiloanlage in Wolfhalden zu einem Mottbrand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte das Silo kühlen, sodass für die umliegenden Gebäude keine Gefahr bestand.