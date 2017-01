Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand am Freitagnachmittag im Einfamilienhaus an der Kruggasse schnell unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Sachschaden mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache wird noch genauer abgeklärt.

(sda/red.)