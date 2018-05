Moubandje schafft Ligaerhalt mit Toulouse

François Moubandje kann nach einer verpatzten Saison mit Toulouse doch noch mit einem kleinen Erfolgserlebnis ins Schweizer WM-Vorbereitungscamp in Lugano einrücken. Der Westschweizer Aussenverteidiger, der zum vorläufigen 26-Mann-Kader von Vladimir Petkovic für die WM in Russland zählt, schaffte mit den Südfranzosen in der Auf-/Abstiegsbarrage gegen Ajaccio am späten Sonntagabend den Klassenerhalt. Nach dem 3:0 im Hinspiel gewann Toulouse auch das Rückspiel gegen die Korsen zuhause mit 1:0.

(SDA)