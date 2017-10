Der Schweizer Internationale François Moubandje traf erstmals für Toulouse © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

François Moubandje tritt in den Sechzehntelfinals des französischen Ligacups als Torschütze in Erscheinung.Der Schweizer Aussenverteidiger erzielte beim 4:2-Erfolg seines Klubs Toulouse gegen das zweitklassige Clermont den 1:0-Führungstreffer in der 21. Minute.