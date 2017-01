An Anne Teresa De Keersmaekers radikaler Neuinszenierung von Mozarts "Così fan tutte" haben sich am Donnerstag in Paris die Geister geschieden. (Handout) © Pressebild Rosas © Anne Van Aerschot

Die radikale Neuinszenierungen von Mozarts «Così fan tutte» der belgischen Starchoreographin Anne Teresa De Keersmaeker ist in Paris mit geteilten Reaktionen aufgenommen worden. Unter begeisterten Applaus mischten sich am Donnerstag in der Opera Garnier auch Buhrufe.