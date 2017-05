MS Diamant glänzt neu auf dem Vierwaldstättersee

Das neue Motorschiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstädtersee (SGV) stach am Donnerstagabend zur Jungfernfahrt in den See. © Christian Perret/SGV

Das neue, 15,5 Millionen Franken teure Motorschiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) ist am Donnerstagabend auf den Namen Diamant getauft worden. Danach stach das neue Kursschiff zur Jungfernfahrt in See.