Müder Dieb schläft am Einbruchsort ein

Ein 16-jähriger, in Dornbirn wohnhafter Asylwerber, ist in einer Nacht Ende Februar in stark alkoholisiertem Zustand in ein Modegeschäft in der Marktstrasse in Dornbirn eingebrochen. Anschliessend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen. Danach legte er sich auf ein Sofa im Verkaufsbereich. Dort wurde er dann um 09.15 Uhr, als eine Angestellte das Geschäft wieder aufsperrte, schlafend auf dem Sofa vorgefunden. Der Einbrecher wurde von Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstag mitteilt. Die Polizei hatte leichtes Spiel: Sämtliches Diebesgut konnte im Zuge einer Personsdurchsuchung sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizei Dornbirn konzentrierten sich in den vergangenen Tagen darauf, ob der Mann für weitere Einbrüche in Frage kommt. Diese Ermittlungen verliefen negativ. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwalt Feldkirch angezeigt.

(red.)