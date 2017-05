Was soll, was kann, was muss ein Schauspieler können? Mit hintergründigem Humor denkt der Protagonist laut vor sich hin und schwadroniert erfrischend und temporeich über das Leben, über den Surrealismus, das Wundersame der Wirklichkeit, über Mensch-Sein und Rollen-Spiel.

Das neue Stück des Theater Kosmos in Bregenz feiert am Donenrstag, 4. Mai Premiere. Tickets gibt es hier.