Münze für 50’000 Franken versteigert

Marianne Rapp Ohmann, Geschäftsführerin des Auktionshauses Rapp, zeigt die seltene «Durussel-Probe». © zVg

Eine kleine Goldmünze sorgte am Dienstagmorgen in Wil für Aufsehen: An einer internationalen Auktion wurde das Schweizer Geldstück für beinahe 50’000 Franken versteigert.