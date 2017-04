Mütter der Plaza de Mayo begehen 40. Jahrestag in Buenos Aires

Die 88-jährige Aktivistin Hebe de Bonafini erinnert gemeinsam mit hunderten Personen auf dem Plaza de Mayo in Buenos Aires an die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur und fordert deren Aufklärung. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/VICTOR R. CAIVANO

Die argentinische Menschenrechtsorganisation Mütter der Plaza de Mayo hat am Sonntag in Buenos Aires den 40. Jahrestag ihrer ersten Demonstration begangen.Rund 700 Menschen versammelten sich vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt. Vor 40 Jahren, also am 30.