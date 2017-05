Muntari für Verlassen des Spielfelds gesperrt

Schiri Daniele Minelli zeigt Sulley Muntari die gelbe Karte © KEYSTONE/AP ANSA/FABIO MURRU

Der Ghanaer Sulley Muntari wird in Italien für das unangemeldete Verlassen des Spielfeldes in der 89. Minute des Serie-A-Spiels von Pescara in Cagliari für eine Partie gesperrt.