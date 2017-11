«Murder On The Orient-Express» übernimmt Spitze

Judi Dench (links) und Olivia Colman spielen in "Murder On The Orient Express". Der Kriminalfilm übernahm am Wochenende vom 17. bis zum 19. November 2017 in der Deutschschweiz die Spitze bei den Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP Twentieth Century Fox/NICOLA DOVE

Der Kriminalfilm «Murder On The Orient-Express» hat am Wochenende am meisten Besucher in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Er löst «Fack Ju Göhte 3» ab, der auf Platz 3 abgerutscht ist.