Murray erklärt für das Australian Open Forfait

Seine letzte Partie auf der ATP Tour spielte er in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat Murray lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten. Mittlerweile ist der 30-Jährige in der Weltrangliste bis auf Position 16 zurückgefallen.

Mit dem Japaner Kei Nishikori (ATP 22) hat ein weiterer Topspieler seine Absage für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres bestätigt. Der frühere US-Open-Finalist leidet seit dem letzten August an einer Handgelenkverletzung.

Nach Murray und Nishikori könnten bald schon weitere Absagen von Topstars folgen. Novak Djokovic musste sein Comeback zuletzt erneut verschieben und will in der kommenden Woche über eine Teilnahme am Australian Open entscheiden. Der spanische Weltranglistenerste Rafael Nadal musste wie Murray seine Teilnahme am Vorbereitungsturnier in Brisbane aus Verletzungsgründen absagen. Auch Stan Wawrinka und der Jo-Wilfried Tsonga sind derzeit verletzt.

(SDA)