Sie wüssten «seit einiger Zeit» von der Schwangerschaft, antwortete Murray auf eine entsprechende Frage und ergänzte: «Aber ich möchte die Daten jetzt hier nicht diskutieren.»

Seine Frau werde in den kommenden Tagen auch in Wimbledon sein, sagte Murray. Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres bestreitet der Titelverteidiger und Weltranglisten-Erste am Montag sein erstes Spiel.

(SDA)