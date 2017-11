Musical WICKED jetzt in Zürich erleben

Basierend auf der erfolgreichen Erzählung von Gregory Maguire, in welcher den von L. Frank Baum erdachten Geschichten und Charakteren aus «Der Zauberer von Oz» auf fantasievollste Weise neues Leben eingehaucht wird, erzählt WICKED die bisher verborgene Geschichte einer ungewöhnlichen aber unerschütterlichen Freundschaft zweier Mädchen, die sich erstmals als Schülerinnen der Zauberkunst an der Shiz University begegnen: Die blonde und sehr beliebte Glinda und das missverstandene grüne Mädchen namens Elphaba. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit The Wizard (Der Zauberer) erfährt ihre Freundschaft einen Wendepunkt und die Leben der beiden Mädchen entwickeln sich in sehr unterschiedliche Richtungen. Während Glindas unermüdlicher Eifer nach Beliebtheit mit ihrer wachsenden Macht nur noch stärker wird, ist Elphaba fest dazu entschlossen, ihrer selbst und allen Wesen um sich herum treu zu bleiben, was allerdings in unerwarteten und mitunter schockierenden Konsequenzen für ihre Zukunft mündet. Ihre aussergewöhnlichen Abenteuer in Oz finden ihren Höhepunkt in der Erfüllung ihrer beiden Schicksale als Glinda The Good (Glinda Die Gute) und Wicked Witch of the West (Die Böse Hexe des Westens).

Preisgekrönte Top Besetzung

Seine in musikalischen Noten gekrönte Poesie erhielt WICKED vom mehrfachen Grammy- und Academy Award-Preisträger Stephen Schwartz (Disney‘s Pocahontas, Der Glöckner von Notre Dame und Verwünscht) und basiert auf dem Roman «WICKED – Die Hexen von Oz: Die wahre Geschichte der Bösen Hexe des Westens» von Gregory Maguire, welcher für die Bühnenproduktion von Winnie Holzman adaptiert wurde. Die Musical-Inszenierung stammt aus der Feder von Tony Award-Preisträger Wayne Cilento, während der zweifache Tony Award-Gewinner Joe Mantello Regie führte.

Wicked wird von einer internationalen Besetzung in englischer Sprache aufgeführt. Mit seinen nahezu epischen, musikalischen Meisterwerken wie ‘Defying Gravity’, ‘Popular’ und ‘For Good’ hat sich dieses magische Musical seine drei Tony Awards, sechs Drama Desk Awards am Broadway, zwei Olivier Awards, zehn WhatsOnStage Awards in London und zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen redlich verdient. WICKED wurde in der internationalen Presse als «atemberaubendste Erfolgsstory seit den glorreichsten Zeiten des Phantom der Oper» und eine «verzaubernde Reise durch das fantastische Land Oz» bejubelt.

Zürich im Musical Fieber

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich, auch als ideales Weihnachtsgeschenk für die Vorstellungen über die Feiertage. Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 1.19/Min) sowie übliche Vorverkaufsstellen und www.ticketcorner.ch. Die Vorstellungen finden vom 15. November bis 31. Dezember 2017 statt. Dienstag und Mittwoch jeweils ab 18.30 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils ab 19.30 Uhr. Am Wochenende spielt WICKED im Theater 11 Samstag um 14.30 und 19.30 Uhr und sonntags um 13.30 und 18.30 Uhr.